Туска допросят из-за нарушений при расследовании смоленской катастрофы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Допрос главы Евросовета Дональда Туска в национальной прокуратуре Польши будет касаться вопроса вскрытий жертв авиакатастрофы под Смоленском, сообщила в четверг прокуратура.

Ранее в польских СМИ появилась информация, что Туск вновь вызван на допрос в прокуратуру, однако в этот раз вызов не связан с теми делами, по которым глава Евросовета уже был допрошен — о нарушениях при идентификации останков жертв смоленской катастрофы и о сотрудничестве военной контрразведки Польши с ФСБ.

"Следственная группа №1 Национальной прокуратуры подтверждает, что 3 августа 2017 года запланирован допрос бывшего главы Совета министров Дональда Туска в качестве свидетеля по одному из так называемых околосмоленских дел", — говорится в сообщении прокуратуры.

Подчеркивается, что срок допроса Туска, который ранее не смог явиться в прокуратуру из-за рабочих обязанностей, был согласован с его адвокатом.

"Расследование, в рамках которого дает показания господин Дональд Туск, касается неисполнения в апреле 2010 года обязанностей госслужащими, в том числе тогдашними прокурорами Окружной военной прокуратуры в Варшаве. Оно заключается в том, что они не участвовали во вскрытиях 95 жертв смоленской катастрофы на территории РФ и не просили о своем допуске на эти вскрытия. Они также не приказали провести вскрытия непосредственно после привоза тел жертв в Польшу", — пояснили в прокуратуре.

Ведомство также подчеркнуло, что отказ от вскрытий тел в Польше привел к ряду ошибок, которые были обнаружены в ходе проведенных эксгумаций. "К концу июня 2017 года следственная группа №1 Национальной прокуратуры провела 33 эксгумации. Известны результаты генетических исследований, касающихся 32 из них. В двух случаях доказана замена тел, а в одном в гробу обнаружена только половина тела погибшего. В 13 случаях в гробах обнаружены части тел нескольких человек", — сообщили в прокуратуре.

Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще около 70 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.