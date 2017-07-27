В Китае жертвами наводнения стали шесть человек

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Шесть человек погибли, трое пропали без вести в результате сильнейшего наводнения в китайской провинции Шэньси, власти эвакуировали в безопасные места более 71 тысячи местных жителей, сообщает Центральное телевидение КНР.

Материальный ущерб понесли более 58 тысяч человек, в экстренной помощи нуждаются 45 тысяч жителей провинции.

Ливневые дожди не прекращаются в городе Юйлинь несколько дней подряд, местный метеорологический центр несколько раз объявлял наивысший — красный — уровень опасности.

Сильнее всего пострадали уезды Суйдэ и Цзычжоу. В Суйдэ прорвало дамбу, в результате чего весь уезд оказался сильно затопленным. В ряде районов наблюдаются перебои в подаче воды и электричества, затруднено движение по автодорогам.