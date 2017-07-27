Мадуро рассказал, зачем Трамп обращается к главам стран Латинской Америки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что президент США Дональд Трамп вступает в контакт с главами латиноамериканских государств, чтобы идти против Венесуэлы.
Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. По словам представителя администрации США, эти люди участвуют в коррумпированном режиме Мадуро и в нарушении прав человека.
С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.