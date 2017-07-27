Мадуро рассказал, зачем Трамп обращается к главам стран Латинской Америки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что президент США Дональд Трамп вступает в контакт с главами латиноамериканских государств, чтобы идти против Венесуэлы.

"Я уверен в этом… если пересмотреть его беседы, официальные заявления Белого дома, когда он обращается к латиноамериканским странам, первая тема – Венесуэла. Когда он посещает кого-то из президентов (региона – ред.), первая тема – Венесуэла", — заявил Мадуро в интервью телеканалу RT

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. По словам представителя администрации США, эти люди участвуют в коррумпированном режиме Мадуро и в нарушении прав человека.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.