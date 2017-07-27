Эр-Рияд и Вашингтон обсудили урегулирование кризиса в Иерусалиме

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудил с властями США разрешение конфликта вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Монарх в ходе беседы также заявил о праве палестинских мусульман на доступ к религиозной святыне.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.