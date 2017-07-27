На востоке Афганистана военные отразили наступление сотен боевиков

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Силовики отразили наступление нескольких сотен боевиков на востоке Афганистана, ликвидировав 45 из них, сообщило министерство обороны страны.

Ранее агентство Пажвак сообщило о наступлении порядка 300 боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Нуристан.

"Несколько сотен боевиков в среду предприняли наступление в округе Вант Виагаль провинции Нуристан, однако столкнулись с серьезным сопротивлением сил безопасности", — сообщило министерство, отметив, что военным при поддержке авиации удалось ликвидировать 45 нападавших. Кроме того, ранения получили еще порядка 50 боевиков.

Минобороны Афганистана не сообщило о потерях среди военных.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.