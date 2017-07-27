Сенатор Джабаров рассказал о возможном ответе России на санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Если Евросоюз решит поддержать американские санкции против России, ответ РФ больно ударит не только по США, но и по ЕС, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если Евросоюз поддержит санкции США, российский ответ больно ударит не только по американцам, но и по ЕС",- сказал Джабаров, отметив, что речь может идти об ответных экономических мерах.
Вместе с тем сенатор подчеркнул, что европейцы уже высказываются против односторонних американских санкций, которые могут нанести ущерб и их предприятиям.