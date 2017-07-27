Восточный комитет немецкой экономики раскритиковал предложение о Малороссии

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предложение о создании государства Малороссия является провокацией, усложняющей процесс урегулирования в Донбассе и поэтапное снятие санкций, заявил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

"Поэтапное выполнение минских соглашений должно сопровождаться поэтапным снятием санкций. Нам не нужны провокации, к которым относится провозглашение сепаратистами государства Малороссии", — сказал Хармс журналистам в четверг.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В Луганске сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.