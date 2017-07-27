Диалог с США по совместной с Россией кибергруппе идет на уровне экспертов

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и США продолжают вести диалог на экспертном уровне по вопросу создания совместной группы по кибербезопасности, сообщил журналистам в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Если мы не хотим предъявлять друг другу претензии в этой сфере, то нужно вести разговор, а какую конкретную форму он приобретет – это вторично. Должен сказать, что, естественно, мы продолжаем на уровне экспертов вести разговор с США", — заявил Крутских.

По его словам, "и их профессионалы, и наши под эгидой внешнеполитических ведомств обсуждают эту тематику".

Ранее глава Агентства нацбезопасности (АНБ) США и киберкомандования адмирал Майкл Роджерс высказал мнение, что сейчас не лучшее время для создания российско-американской совместной группы по кибербезопасности. При этом он добавил, что создание этой группы в перспективе, возможно, не самое плохое решение.