Великобритания обеспокоена разногласиями США и России по поводу РСМД

ОМАХА (США), 27 июл — РИА Новости. Великобритания обеспокоена разногласиями США и России по вопросу о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил РИА Новости представитель британских ВМС Пол Берк, занимающийся вопросами ядерного оружия.

"Это соглашение между США и Россией, поэтому мы не будем вмешиваться, но, конечно, мы обеспокоены тем, что происходит", — сказал Берк на полях симпозиума Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".