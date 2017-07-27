Президент Венесуэлы вручил высокие награды попавшим под санкции чиновникам

МЕХИКО, 27 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил в среду попавших под новые американские санкции чиновников копией клинка Симона Боливара, национального героя страны.

Реплика клинка Боливара считается одним из высших знаков отличия в Венесуэле, обычно ей награждаются главы иностранных государств.

"Они не одолели и не одолеют нас, а так называемые санкции являются высшим проявлением слабости империализма", – заявил Мадуро на публичном мероприятии в Каракасе.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Среди них – вице-президент Элиас Хауа, глава национального избирательного совета Тибисай Лусена, защитник народа Тарек Уильям Сааб, глава МВД Нестор Ревероль, командующий национальной гвардией Серхио Риверо Маркано, глава полиции Перес Ампуэда и ряд других лиц.

На 30 июля назначены выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой реформы конституции, ее проект предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, превысило 100 человек.