Пожар в здании телеканала "Рустави 2" ликвидировали

ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. Пожар в здании оппозиционной и самой рейтинговой в Грузии телекомпании "Рустави 2" ликвидирован, вещание прекращалось на несколько минут, сообщает Sputnik-Грузия со ссылкой на сотрудника пожарной службы.

Ранее сообщалось, что около полуночи начался пожар на территории, где расположена монтажная, павильоны политических ток-шоу и часть центральной аппаратуры

"К этому моменту пожар ликвидирован… Пожар был средней силы… горело вспомогательное хозяйственное помещение. В обеих студиях никаких следов пожара кроме дыма не было. Сгорела часть декораций и несколько стульев, а так же так называемый "Керхер" и компрессор", — сообщил пожарный в эфире телеканала.

По его словам, площадь пожара составила 25-30 квадратных метров из 350.