Адвокат украинского бизнесмена отверг обвинения подзащитного во взятках

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Адвокат украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют во взятке индийским политикам, опроверг заявления прокуратуры о том, что часть денежных средств предназначалась для граждан США в качестве подкупа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее украинский бизнесмен подал прошение в США о снятии всех обвинений в его адрес. Как отмечает агентство, Фирташ мотивировал это, в частности, тем, что роль США в этом деле не существенна, поэтому у американских властей нет оснований для преследования его в судебном порядке. В ответ на это заявление прокуроры города Чикаго, где рассматривается дело украинского бизнесмена, представили 110-страничный документ, в котором заявили о наличии доказательств, что часть средств в качестве подкупа предназначалась для граждан США.

Как заявил адвокат украинца Дэн Уэбб, Фирташ не давал взяток "нигде, никому". Он также опроверг заявления прокуроров о том, что бизнесмен связан с организованной преступностью в России.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

В феврале Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.