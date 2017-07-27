Генсек ООН призвал воздержаться от провокаций на Храмовой горе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта вокруг Храмовой горы в Иерусалиме воздержаться от провокационных действий и риторики.

"Я чрезвычайно обеспокоен возможным риском эскалации насилия, призываю всех политических, религиозных и общественных лидеров воздержаться от провокационных действий и риторики", — говорится в заявлении генсека.

Он также призвал власти Израиля соблюдать статус-кво, существовавший до 14 июля, и проявлять сдержанность.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля как реакция на убийство в этом районе двух израильских полицейских. Арабы-мусульмане обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Вслед за этим Израиль решил отказаться от металлоискателей, но, несмотря на уступки, мусульмане требуют вернуть ситуацию к состоянию, предшествовавшему 14 июля.