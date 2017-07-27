Палата депутатов Италии отменила пожизненные выплаты парламентариям

РИМ, 27 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Нижняя палата итальянского парламента в среду приняла законопроект, отменяющий пожизненные выплаты бывшим и нынешним депутатам и сенаторам.

На смену широко критиковавшимся пожизненным пособиям, которые на сегодняшний день выплачиваются 2,6 тысячи бывших народных избранников, пришла система отчислений, согласно которой парламентарии должны обеспечить себе безбедное существование по окончании своих полномочий по схеме, чем-то напоминающей пенсионные взносы для наемных работников.

Для получения "парламентской" пенсии член Палаты депутатов и Сената должен занимать свой пост на протяжении как минимум пяти лет, а само ежемесячное пособие начнет выплачиваться только по достижении 65-летнего возраста.

Попытка изменить систему пожизненных выплат была предпринята в 2012 году, но тогда их решено было сохранить для уже получавших бывших депутатов и сенаторов, новая же мера после окончательного одобрения должна коснуться всех парламентариев и членов областных советов.

Законопроект передан на рассмотрение в Сенат — верхнюю палату итальянского парламента. За его принятие проголосовало 348 из 393 присутствовавших на заседании депутатов.