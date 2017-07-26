ЕК не ответила на аргументы Польши о безопасности при расселении беженцев

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еврокомиссия не ответила на аргументы Польши в вопросе обеспечения безопасности в связи с приемом мигрантов, заявило в среду министерство внутренних дел и администрации республики.

Еврокомиссия в среду сообщила о переходе к очередному этапу процедуры против Польши, Чехии и Венгрии в связи с "неисполнением этими странами обязательств, связанных с релокацией беженцев". Властям трех стран направлены рекомендации, на которые Варшава, Прага и Будапешт должны ответить в течение месяца, В том случае, если ответа не поступит или он будет неудовлетворительным, Еврокомиссия может перейти к очередному этапу и направить дело на рассмотрение Суда ЕС в Люксембурге.

"МВД анализирует присланное Европейской комиссией письмо. Тем не менее, можем предварительно оценить, что Комиссия не приняла во внимание нашу аргументацию. Мы указывали на систематические ошибки в механизме исполнения решения о релокации, которые не позволяют обеспечить соответствующие гарантии безопасности", — говорится в сообщении польского министерства.

Ведомство отмечает, что с начала переселения беженцев "практические все государства-члены (ЕС) указывали на существенные недостатки и целенаправленные действия итальянской стороны, которые делают невозможной эффективную проверку" мигрантов. "Мы не согласны на превышение полномочий ЕК для вмешательства в национальные компетенции в сфере безопасности, вмешательства в социальные вопросы. Трактат о функционировании Европейского союза однозначно подтверждает, что национальная безопасность остается исключительно ответственностью каждого государства-члена", — подчеркнули в польском МВД, также напомнив, что мигранты, которых переселяют вопреки их воле, все равно уезжают в другие страны ЕС.

"Нас также удивляет порядок ведения корреспонденции с Польшей. Навязанные Польше сроки отличаются от принятых, следствием чего становятся определенные недостатки, указанные ранее в ответах ЕК. Мы видим здесь определенную аналогию с торопливостью принятия решений о перемещении (мигрантов), которые очевидным образом обернулись множеством ошибок, ставших результатом именно принятого Еврокомиссией торопливого режима", — отметили в МВД.

При этом министерство подчеркнуло, что Варшава ответит на претензии Еврокомиссии, а также остается в контакте с чешскими и венгерскими партнерами, которые также получили сегодня рекомендации ЕК.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссия в июне приняла решение начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии в связи с нарушением властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.