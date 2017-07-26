В Белом доме на брифинге зачитали письмо Трампу от девятилетней поклонницы

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс зачитала на брифинге письмо девятилетней девочки к президенту США Дональду Трампу. По её словам, это теперь станет традицией на брифингах.

"Чтобы запустить этот процесс, я хочу зачитать вам письмо девятилетней Дилан", — начала Сандерс.

"Мое имя Дилан Харбен, но все называют меня "Пикл" (озорная). Мне девять лет, и вы мой любимый президент", — зачитала она первые строки. Дилан ей "так сильно нравится" Трамп, что на день рождения у неё был торт с его изображением.

Дилан также попросила задать несколько вопросов президенту. Она поинтересовалась, сколько Трампу лет (ему 71 год) и сколько у него денег. "Дилан, я не уверен, но много", — ответила представитель администрации США.

Девочка также спросила, настолько большой Белый дом. Сандерс рассказала, что в Белом доме 132 комнаты.

Дилан выразила недоумение, почему люди не любят Трампа. "Вы выглядите очень милым, мы можем стать друзьями?" — спросила она Трампа. Сандерс ответила, что президент будет "очень рад стать твоим другом".

Девочку также пригласили приехать на экскурсию в Белый дом.