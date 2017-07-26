Трамп хочет, чтобы Сешнс продолжил работать, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован в генпрокуроре страны Джеффе Сешнсе, но хочет, чтобы пока тот уделял внимание своей обычной работе, сообщила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент дал ясно понять… он разочарован. Но также он хочет, чтобы генпрокурор продолжал уделять внимание тем вещам, которыми генпрокурор занимается: он хочет, чтобы он руководил министерством юстиции, фокусировался на иммиграции, утечках (в СМИ) и ряде других вопросов", — сказала она.

В то же время, Сандерс отметила, что Трамп пока не принял решение по вопросу сохранения Сешнса в должности генпрокурора.

Тема возможного увольнения президентом генпрокурора США доминирует в американской политической жизни в последние дни. Президент Трамп несколько раз заявил ранее, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году. Однако во вторник не стал отвечать на вопрос журналистов, доверяет ли он генпрокурору. Ранее Скарамуччи заявил журналистам, что Белый дом намерен в скором времени принять решение в отношении генпрокурора Сешнса.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.