ОАГ обсуждает создание контактной группы по Венесуэле

МЕХИКО, 26 июл – РИА Новости. Страны Организации американских государств (ОАГ) в среду на заседании постоянного совета обсуждают возможность создания контактной группы по Венесуэле для оказания помощи в диалоге между правительством и оппозицией.

Данное предложение было сделано послом Панамы. Оно поддержано представителем США Кевином Салливаном.

"Мы выступаем за создание группы друзей, чтобы помочь восстановить конституционный порядок в Венесуэле", — заявил Салливан в ходе своего выступления, транслировавшегося в прямом эфире из Вашингтона.

Также 13 стран организации обратились к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с просьбой приостановить процесс выборов в национальное учредительное собрание.

"Мы настаиваем перед правительством Венесуэлы на приостановке процесса выборов в национальное учредительное собрание, которые окончательно разрушили бы демократическую систему управления и шли бы вразрез с волей народа, выраженной в ходе опроса 16 июля", — говорится в заявлении, подписанном представителями этих стран.

На 30 июля в Венесуэле намечены выборы в национальное учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, общее число погибших в ходе протестов, по последним данным, достигло 100 человек.