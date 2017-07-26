США рассматривают введение санкций против Венесуэлы в нефтяном секторе

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рассматривают все варианты санкций против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора страны, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Рассматриваются все варианты", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министерство финансов США сообщило, что внесло в список санкций 13 физлиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции страны и вице-президентов национальной нефтяной компании.