Британский суд отложил принятие решения о судьбе Чарли Гарда

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Суд в Лондоне отложил вынесение решения о том, где смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард проведет последние дни своей жизни, передает телерадиокомпания Би-би-си.

Ранее сообщалось, что суд в среду вынесет окончательное решение о судьбе Чарли Гарда.

Как сообщает телерадиокомпания, суд дал родителям время до полудня 27 июля, чтобы достичь соглашения с больницей о том, где мальчик будет находиться в ближайшее время. По данным агентства Рейтер, если родители и больница не смогут договориться, ребенок будет перемещен в хоспис. Отмечается, что дата отключения от аппарата вентиляции легких не будет разглашаться.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Ребенок болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Но родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард до недавнего времени были против такого решения и хотели продолжать лечить мальчика. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому.

В понедельник стало известно, что Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США, фактически прекратив таким образом судебную тяжбу за право лечить мальчика. Согласно заявлению их адвоката, "время для Чарли вышло, уже слишком поздно, ребенку нанесен ущерб, лечение не принесет шансов на успех".

Теперь родители просят суд разрешить им забрать ребенка домой, однако лондонская больница Great Ormond Street Hospital (GOSH) утверждает, что мальчика нельзя забрать домой потому, что ему нужна аппаратная вентиляция легких.