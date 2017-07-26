Раненный при покушении конгрессмен Скализ выписался из больницы

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Раненный при покушении высокопоставленный американский конгрессмен Стив Скализ выписался из больницы после шести недель лечения, но ему еще предстоит период реабилитации, говорится в распространенном в среду заявлении больницы MedStar, где лечился Скализ.

"Конгрессмен Скализ добился замечательного прогресса в выздоровлении от ранения, полученного шесть недель назад и угрожавшего его жизни. Вчера его выписали из вашингтонского больничного центра MedStar, он начнет период интенсивной реабилитации на стационарной основе. Он в хорошем настроении и надеется вернуться на работу, когда пройдет реабилитацию", — говорится в заявлении, размещенном на сайте больницы.

Скализ является третьим в иерархии республиканцев в палате представителей, занимая пост координатора фракции большинства. Скализ был ранен в результате инцидента со стрельбой 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния). Тогда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем.

Ранения получили четыре человека, в том числе Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. Скализу были проведены несколько сложных операций, он провел значительное количество времени в реанимации в критическом состоянии.