Раненный при покушении конгрессмен Скализ выписался из больницы

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Раненный при покушении высокопоставленный американский конгрессмен Стив Скализ выписался из больницы после шести недель лечения, но ему еще предстоит период реабилитации, говорится в распространенном в среду заявлении больницы MedStar, где лечился Скализ.
Скализ является третьим в иерархии республиканцев в палате представителей, занимая пост координатора фракции большинства. Скализ был ранен в результате инцидента со стрельбой 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния). Тогда мужчина открыл огонь из винтовки по группе конгрессменов и их помощников во время их тренировки перед традиционным бейсбольным матчем.
Ранения получили четыре человека, в том числе Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице. Скализу были проведены несколько сложных операций, он провел значительное количество времени в реанимации в критическом состоянии.