СМИ узнали о намерении США ввести санкции против Венесуэлы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США введут санкции в отношении 13 представителей венесуэльского правительства и армии, а также государственной нефтяной компании PDVSA, передает агентство Рейтер.

На данном этапе США вводят санкции против частных лиц из-за предполагаемых нарушений прав человека и коррупции, передает агентство. По данным агентства, пакет санкций США не будет включать в себя обширные финансовые санкции или меры в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Тем не менее сообщается, что эти шаги находятся на рассмотрении американских властей.

Также источники сообщили, что шаги США направлены на то, чтобы показать правительству Венесуэлы, что президент США Дональд Трамп готов исполнить свою угрозу по "серьезным и скорым экономическим действиям", если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

По данным источников агентства, министерство финансов США объявит о санкциях в среду.

Ранее официальный представитель американской администрации заявлял, что США рассматривают все варианты санкций в отношении Венесуэлы. СМИ сообщали, что среди предполагаемых фигурантов санкционного списка глава венесуэльского оборонного ведомства Владимир Падрино Лопес и влиятельный функционер Социалистической партии Диосдальдо Кабельо.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.