Угрозы США в адрес Венесуэлы недопустимы, заявил посол республики в Москве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал предпринять решительные экономические действия в отношении Венесуэлы, если власти страны проведут выборы в национальное учредительное собрание, недопустимы, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской республики в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"С самого первого момента, как это вышло в эфир, это подверглось критике и было отвергнуто как президентом, так и министром иностранных дел. Было указано, что такие угрозы недопустимы", — сказал Тортоса, комментируя заявление американского лидера.

Трамп ранее заявил, что США предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы созовет 30 июля учредительное собрание. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься на референдуме.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибли более 90 человек.

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