На севере Мали разбился вертолет с миротворцами ООН на борту

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Вертолет ФРГ, на борту которого находились два миротворца ООН, разбился в Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя организации.

Крушение произошло в северной части страны. Данных о жертвах и других деталях инцидента пока нет.

Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил, что миротворцы на борту ударного вертолета Tiger были гражданами Германии.

Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.