Минэнерго США подтвердило розыгрыш главы ведомства пранкерами из России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство энергетики США подтвердило факт розыгрыша российскими пранкерами министра энергетики США Рика Перри, сообщает издание Washington Post.

"Министр Перри стал недавним объектом (для розыгрыша — ред.) двух российских пранкеров. Эти два человека известны тем, что разыгрывают высокопоставленных чиновников и звезд шоу-бизнеса, в особенности тех, кто поддерживает оппозиционные их правительству идеи. В данном случае, энергетическую безопасность Украины", — цитирует издание отрывок из электронного письма представителя американского энергетического ведомства Шайлин Хайнс.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили министру энергетики США Рику Перри, представившись главой правительства Украины. В разговоре c "Гройсманом" американский чиновник высказался против проекта строительства газопровода "Северный поток-2" и подчеркнул, что "администрация Дональда Трампа полностью поддерживает санкции против России в данный момент".

"Гройсман" в свою очередь затронул вопрос о предполагаемых кибератаках РФ на энергосистему США. Перри не стал подтверждать эту информацию, ответив уклончиво, что "в мире есть много людей, которые пытаются проникнуть в различные системы", и он бы не удивился, "если бы в такие действия были вовлечены и люди в России".

Пранкеры также подняли вопрос о предстоящем визите Перри в Киев, который намечен на август. Американский министр в связи с этим высказал уверенность, что сотрудничество США и Украины в сфере энергетики будет развиваться, особенно по нефти и газу, добавив, что американская сторона заинтересована в обсуждении и сотрудничества в атомной сфере.

Ближе к концу разговора пранкеры начали разыгрывать американского чиновника уже более откровенно, сообщая ему абсурдную информацию том, что президент Украины Порошенко будучи "академиком химических наук" лично разработал в своей резиденции новый вид биотоплива, которое можно принимать внутрь для поднятия тонуса, топливо он якобы представил американскому сенатору Джону Маккейну. В ответ на это Перри заявил, что ждет "возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом".