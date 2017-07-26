В Польше задержали мужчину, угрожавшего зарубить мачете экс-главу минюста

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полиция в польском городе Ополе задержала мужчину, который ворвался в офис депутата оппозиционной партии "Гражданская платформа" и угрожал зарубить мачете экс-министра юстиции, ныне депутата той же партии Бориса Будку.

Инцидент произошел в офисе депутата "Платформы" Томаша Костуща. Как написал парламентарий на своей странице в Facebook , нападавший кричал: "В дело пойдут мачете и ножи, наведу порядок с "Гражданской платформой".

При этом Костущ призвал общество к ответственному отношению к сказанным словам в рамках публичных дебатов.

По мнению депутата, спровоцировать нападавшего, к примеру, мог глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который во время выступления в сейме назвал оппозиционеров "вероломными мордами" и "сволочами".

"Человек с таким политическим опытом, помня атаку на депутатское бюро "Права и справедливости" в Лодзи в октябре 2010 года, в результате которой погиб депутат Марек Рощяк, должен предвидеть последствия своего поведения", — подчеркнул Костущ.