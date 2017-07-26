В Одесской области задержали 11 участников беспорядков у здания суда

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Полиция задержала 11 человек, которые участвовали в беспорядках у здания Ширяевского районного суда в Одесской области, сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного областного управления Нацполиции Украины Иван Ищенко.

Ранее в среду местные СМИ сообщили, что у районного суда в поселке Ширяево Одесской области возник конфликт, в здание полетели "коктейли Молотова". На сайте суда сообщается, что неизвестные заблокировали здание и пустили в помещение слезоточивый газ.

"На данный момент задержаны 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка", — написал Ищенко на совей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции стабилизировали ситуацию возле суда, решается вопрос о квалификации действий задержанных граждан.

На минувшей неделе пресс-служба управления Нацполиции Украины в Одесской области сообщила, что местные жители протестовали в здании Ширяевского районного суда против работы одного из судей.

В Ширяево жители забросали здание суда коктейлями Молотова — https://t.co/K04Gs7F1TQ pic.twitter.com/NYmPQlq4vp — Новости ОДЕССЫ (@cityukr) 26 июля 2017 г.

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