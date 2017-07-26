ЕК насчитала в Ираке и Сирии две тысячи боевиков из Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 26 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Около двух тысяч так называемых "иностранных боевиков", проживающих в странах Евросоюза и вступивших в ряды террористических группировок, таких как "Исламское государство"*, находятся в Ираке и Сирии, сообщил в среду еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

"Трудно назвать точные цифры, но, возможно, согласно недавним оценкам, около двух тысяч иностранных боевиков-террористов, живущих в ЕС, были в Ираке или Сирии", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Кинга, часть боевиков, вероятно, уже погибла, другая часть намерена вернуться в Европу, и поэтому ЕС уже принял необходимые меры для их идентификации при прохождении внешних границ сообщества.

* Террористическая организация, запрещенная в России