Чиновники Белого дома посоветовали Трампу свернуть критику в адрес Сешнса

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Белого дома рекомендуют президенту США Дональду Трампу свернуть критику в адрес генерального прокурора Джеффа Сешнса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Среди советников, рекомендовавших американскому лидеру смягчить риторику, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас. Однако, по мнению источников телеканала, уговорить Трампа будет сложно.

"Думаю, этот вопрос может решиться только между ними. Не думаю, что проблема разрешится, сколько бы человек ни нашептывал каждому из них на ухо. Я думаю, они вдвоем должны сесть и обсудить это", — заявил один из источников, отметив, что пока такая беседа не запланирована.

В последние дни СМИ активно сообщают о вероятной отставке генпрокурора в связи со скандалом вокруг России. Сешнс ранее взял самоотвод от расследования по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году, после того, как стало известно, что он несколько раз встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Президент Трамп заявил, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод. Позже директор по коммуникациям администрации Трампа Энтони Скарамуччи заявил журналистам, что Белый дом намерен в скором времени принять решение в отношении Сешнса.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.