В США на поминальной службе произошла стрельба

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Семь человек получили огнестрельные ранения на поминальной службе в американском штате Северная Каролина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия приблизительно в 00.40 по местному времени (07.40 мск), где обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями, сообщил сотрудник полиции Хай-Пойнта (Северная Каролина) Кертис Чикс.

Позже полиции стало известно о других раненых, находящихся в местных больницах. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ранения шести остальных пострадавших не угрожают их жизни. Правоохранители пока не задержали подозреваемых в связи со стрельбой.

По словам Чикса, свидетели сообщили о стрельбе во время поминальной службы по местному жителю Альфонсо Мэйсеру, который был застрелен в своей машине в понедельник утром.