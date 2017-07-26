В Киеве проходят обыски в офисе израильской Benish GPS

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Генпрокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в киевском офисе представительства израильской фирмы Benish GPS, занимающейся предоставлением услуг по обслуживанию охранных систем спутникового наблюдения, передает в среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в генпрокуратуре.

"Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят обыски в представительстве израильской фирмы Benish GPS в Киеве", — сообщило издание, отметив, что обыски начались в среду утром.

При этом сотрудники Службы безопасности изъяли документы и мобильные телефоны у работников. Работа представительства фирмы временно приостановлена.

Источник в Генпрокуратуре сообщил изданию, что уголовное дело касается злоупотреблений при закупках, в которых подозревается прежнее руководство министерства внутренних дел Украины.

По данным издания, Benish GPS, в частности, поставляла украинским правоохранителям электронные браслеты слежения, которые используются для контроля за перемещением преступников и подозреваемых.