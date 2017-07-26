В Палестине назвали условия для встречи Аббаса с Нетаньяху

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Израиль должен вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, это условие для проведения встречи между президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Мы не потеряли надежду и мы продолжаем усилия по продвижению к этой встрече. Но как и было заявлено Махмудом (Аббасом) раньше в ходе его встречи в Сочи с Владимиром Путиным, если завтра будет готовность к такой встрече, то мы ее проведем. Но она не должна быть ради телевизионных съемок-протокола",- сказал посол.

Он подчеркнул, что происходящий в Иерусалиме кризис — это "провокация Израиля", которая "нарушает международные нормы".

"Мы заморозили контакты с Израилем… Если Израиль отступит от своих действий до 14 июля, то тогда можно вести диалог. Реальность должна вернуться в условия до 14 июля",- сказал дипломат.

Израильские власти ранее убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины.

Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.

Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.