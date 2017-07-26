В Палестине назвали условия для встречи Аббаса с Нетаньяху

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Израиль должен вернуться к состоянию до кризиса 14 июля, это условие для проведения встречи между президентом Палестины Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.
Он подчеркнул, что происходящий в Иерусалиме кризис — это "провокация Израиля", которая "нарушает международные нормы".
"Мы заморозили контакты с Израилем… Если Израиль отступит от своих действий до 14 июля, то тогда можно вести диалог. Реальность должна вернуться в условия до 14 июля",- сказал дипломат.
Израильские власти ранее убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины.
В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни. Считается, что события вокруг Храмовой горы побудили 19-летнего арабского жителя Западного берега реки Иордан проникнуть в соседнее еврейское поселение и убить трех его жителей.
Из-за металлоискателей палестинское руководство объявило о разрыве всех связей с Израилем, в том числе в сфере борьбы с террором. Ситуация в Иерусалиме стала темой экстренных совещаний СБ ООН, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.