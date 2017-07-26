США
26.0726 июля17:15МСК
USD59.91+0.09
EUR69.68-0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

В Литве родственника экс-главы БТА Банка могут лишить статуса беженца

16:3126.07.2017
0450
© Fotolia / dinozzaverСтарый город Вильнюса, Литва. Архивное фотоСтарый город Вильнюса, Литва. Архивное фото
© Fotolia / dinozzaver

ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. Адвокаты, представляющие интересы казахстанского БТА Банка, просят департамент миграции Литвы лишить статуса беженца подозреваемого в отмывании денег гражданина Казахстана Сырыма Шалабаева, родственника экс-главы регулятора Мухтара Аблязова, сообщается в среду в пресс-релизе адвокатской конторы Ilyashev & Partners.

Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Третьяков
Перейти в фотобанк
Суд в Алма-Ате приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы

Шалабаев более двух лет разыскивался Интерполом. В Литве летом 2015 года его задержали сотрудники литовского отряда быстрого реагирования "Арас". Шурин экс-главы БТА Банка подозревается в том, что он вместе с Аблязовым и другими лицами присвоил имущество на сумму в несколько миллиардов долларов в Казахстане, на Украине, в России. В балтийской республике проживает почти вся семья гражданина Казахстана, которой выдали временный вид на жительство. В Вильнюсе у Шалабаева есть постоянное место проживания. В июле 2016 года апелляционный суд Литвы отказал в выдаче Шалабаева Казахстану и Украине. Судья Сигита Беляускене заявила, что статус беженца защищает Шалабаева от уголовного преследования не только на родине, но и в других странах.

"Пытающийся избежать уголовного преследования за границей в связи с незаконным присвоением сотен миллионов евро и имеющий статус беженца в Литве гражданин Казахстана Сырым Шалабаев может его лишиться. Адвокаты, представляющие интересы в Литве БТА Банка, обращаются в департамент полиции с просьбой о начале проверки информации о возможной потенциальной угрозе Шалабаева для общества и общественного порядка и к департаменту миграции с просьбой об аннулировании статуса беженца", — говорится в сообщении адвокатской конторы.

Слушания по делу А.Белова (Поткина). Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"
Мосгорсуд смягчил приговор националисту Белову с 7,5 до 3,5 лет

Как добавили в конторе, " по данным юристов, обращающийся в департамент миграции Литвы Сырым Шалабаев скрыл информацию о том, что пять лет назад по решению Высокого лондонского суда он был осужден на 18 месяцев лишения свободы, однако избежал меры наказания, выехав из Великобритании".

"Обнаружив важные обстоятельства, которые ранее не были упомянуты, в то время когда гражданин Казахстана Шалабаев пытался добиться статуса беженца в Литве, выясненные факты были осознанно скрыты, возникает необходимость вновь оценить статус лица в данной стране. Мы видим правовое основание для аннулирования статуса", — приводятся слова адвоката компании Ilyashev & Partners Романа Марченко, представляющего интересы БТА Банка.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена