В СБУ назвали условия встречи российскими представителей с Агеевым

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Встреча представителей консульства РФ с россиянином Виктором Агеевым будет возможна после завершения неотложных следственных действий, заявляет Служба безопасности Украины.

Ранее МИД РФ заявил, что требует предоставить консульский доступ к задержанному на Украине россиянину Агееву.

"Служба безопасности Украины отвергает все обвинения министерства иностранных дел России относительно препятствования встречи представителей консульства РФ с Виктором Агеевым… Разрешение на проведение встречи с Агеевым должностными лицами Генерального консульства РФ в Харькове будет предоставлено после проведения неотложных следственных (розыскных) действий, о чем российская сторона будет проинформированы дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.