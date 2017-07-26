МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям правительства Катара Сейф бен Ахмед Аль Тани назвал разочаровывающим сюрпризом расширение арабскими странами списка якобы союзничающих с террористами и Дохой организаций и индивидов, передает телеканал "Аль-Джазира".

Во вторник разорвавшие отношения с Катаром арабские страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — добавили в единый "террористический список" девять человек из Катара, Йемена и Кувейта и девять организаций из Ливии и Йемена из-за их предполагаемых связей с Дохой и помощи группировкам "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"*.

"Это стало разочаровывающим сюрпризом, что ведущие блокаду страны продолжают преследовать эту историю в качестве элемента кампании по оклеветанию Катара", — заявил Аль Тани.

Он назвал расширение списка "свидетельством того, что ведущие блокаду страны не привержены борьбе с терроризмом", и призвал их правительства уделить больше времени не "созданию сфабрикованных списков", а мерам по борьбе с экстремизмом на своей территории.

По словам представителя Катара, все связанные с терроризмом индивиды в Катаре преследовались по закону, и страна регулярно пересматривает свое законодательство, чтобы "оставаться впереди в борьбе с экстремизмом и финансированием терроризма".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

*террористическая группировка, запрещенная в России