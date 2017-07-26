МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Директор по коммуникациям правительства Катара Сейф бен Ахмед Аль Тани назвал разочаровывающим сюрпризом расширение арабскими странами списка якобы союзничающих с террористами и Дохой организаций и индивидов, передает телеканал "Аль-Джазира".
"Это стало разочаровывающим сюрпризом, что ведущие блокаду страны продолжают преследовать эту историю в качестве элемента кампании по оклеветанию Катара", — заявил Аль Тани.
Он назвал расширение списка "свидетельством того, что ведущие блокаду страны не привержены борьбе с терроризмом", и призвал их правительства уделить больше времени не "созданию сфабрикованных списков", а мерам по борьбе с экстремизмом на своей территории.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
*террористическая группировка, запрещенная в России