Мосул после освобождения: угроза в руинах и под землей

МОСУЛ, 26 июл – РИА Новости. Цитадель боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке, город Мосул, официально объявили освобожденной от террористов 10 июля, однако опасность по-прежнему поджидает здесь буквально на каждом шагу.

Боевики оставили после себя богатое "наследие": мины, растяжки, заминированные автомобили, взорванные мечети и дома.

Корреспондент РИА Новости проехала по городу и убедилась, что от Мосула остались по большей части лишь фундаменты и накренившиеся минареты.

Остатки былого величия

В самом центре Мосула когда-то возвышалась мечеть ан-Нури, имеющая историческое значение для города, всего Ирака и, в том числе, для ситуации с ИГ*. Именно ее выбрал в июне 2014 года Абу Бакр аль-Багдади, чтобы возвестить о создании так называемого халифата, а себя объявить его лидером.

Сейчас от построенного более девяти веков назад здания остались только руины: обвалившиеся мраморные колонны и чудом сохранившийся купол, сквозь гигантские трещины в котором пробивается солнечный свет.

По оценке историков, мечеть и задолго до пришествия боевиков страдала от различных военных конфликтов, несколько раз перестраивалась и нетронутым за 900 лет остался лишь михраб — ниша в стене, указывающая направление на Мекку.

© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул. 26 июля 2017 © Sputnik / Сара Нуреддин Мосул. 26 июля 2017

От муки до бомб

Вокруг мечети расположен жилой район, в котором сплошь двух-трехэтажные домики, на первых этажах которых разместились лавочки. Когда-то здесь шла оживленная торговля. Сейчас здесь все пропитано запахом смерти. Улицы завалены трупами боевиков, которые еще не успели захоронить.

В одном из магазинов разбросаны 50-килограммовые мешки с мукой с надписью: "Исламское государство* – канцелярия сельского хозяйства – провинция Найнава". Это свидетельство одного из источников доходов местного ИГ* – боевики упаковывали в свои "фирменные" мешки муку и сахар, продавали их жителям Мосула.

Буквально за углом — цех по производству заминированных автомобилей. В нем стоит автомобиль Hyundai, уже готовый к осуществлению теракта. Машина обшита сталью, чтобы защитить смертника, который прорывается к цели. На заднем сидении — газовые баллоны, а рядом с рулем — устройство для активации взрывчатки. По всей видимости, террористы намеревались взорвать машину при наступлении армии в этот район, но не успели исполнить свои планы.

© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул. 26 июля 2017 © Sputnik / Сара Нуреддин Мосул. 26 июля 2017

Война не закончена

В сопровождении военного, который все время идет на шаг впереди, чтобы обеспечивать безопасность и проверять дорогу на предмет мин, мы доходим до района аль-Майдан. Здесь как раз идет операция по разминированию жилых домов, в которые боевики заложили бомбы.

Подземная жизнь ИГ*

Вдруг впереди раздается мощный взрыв. С места инцидента вывозят тела двоих саперов. К сожалению, и после битвы за город такие происшествия остаются обыденностью.

В центре Мосула практически в каждом доме есть подвал. Для боевиков это оказалось подспорьем – они прокопали туннели между зданиями и теперь укрываются под землей. Прибегают террористы и к взятию заложников, нередко они удерживали в погребах целые семьи, закладывая на входе взрывчатку.

Но иракские силовики нашли что противопоставить "подземной тактике" ИГ* – вместо штурма подвалов с вооруженными боевиками они просто блокируют район и выжидают.

"Спецназ окружил эти районы около месяца назад. Эта стратегия доказала свою эффективность: вместо штурма укрытий и подвалов, уносящего жизни солдат, мы ждем. Они выходят из укрытий, так как нет другого выхода после того, как они истратили все запасы еды и воды. Электричество у них отключено, и они под землей в условиях экстремальной жары", — рассказал высокопоставленный источник в силах безопасности.

За последние дни многие террористы сдались армии, не выдержав подземного заточения. "Самая большая группа боевиков сдалась шесть дней назад — 40 боевиков. Есть несколько боевиков, которым не удалось сбежать из города с беженцами – они остаются тут, мы следим за их активностью", — сообщил собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России