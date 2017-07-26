Мосул после освобождения: угроза в руинах и под землей

МОСУЛ, 26 июл – РИА Новости. Цитадель боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке, город Мосул, официально объявили освобожденной от террористов 10 июля, однако опасность по-прежнему поджидает здесь буквально на каждом шагу.
Корреспондент РИА Новости проехала по городу и убедилась, что от Мосула остались по большей части лишь фундаменты и накренившиеся минареты.
Остатки былого величия
В самом центре Мосула когда-то возвышалась мечеть ан-Нури, имеющая историческое значение для города, всего Ирака и, в том числе, для ситуации с ИГ*. Именно ее выбрал в июне 2014 года Абу Бакр аль-Багдади, чтобы возвестить о создании так называемого халифата, а себя объявить его лидером.
Сейчас от построенного более девяти веков назад здания остались только руины: обвалившиеся мраморные колонны и чудом сохранившийся купол, сквозь гигантские трещины в котором пробивается солнечный свет.
По оценке историков, мечеть и задолго до пришествия боевиков страдала от различных военных конфликтов, несколько раз перестраивалась и нетронутым за 900 лет остался лишь михраб — ниша в стене, указывающая направление на Мекку.
От муки до бомб
Вокруг мечети расположен жилой район, в котором сплошь двух-трехэтажные домики, на первых этажах которых разместились лавочки. Когда-то здесь шла оживленная торговля. Сейчас здесь все пропитано запахом смерти. Улицы завалены трупами боевиков, которые еще не успели захоронить.
Буквально за углом — цех по производству заминированных автомобилей. В нем стоит автомобиль Hyundai, уже готовый к осуществлению теракта. Машина обшита сталью, чтобы защитить смертника, который прорывается к цели. На заднем сидении — газовые баллоны, а рядом с рулем — устройство для активации взрывчатки. По всей видимости, террористы намеревались взорвать машину при наступлении армии в этот район, но не успели исполнить свои планы.
Война не закончена
В сопровождении военного, который все время идет на шаг впереди, чтобы обеспечивать безопасность и проверять дорогу на предмет мин, мы доходим до района аль-Майдан. Здесь как раз идет операция по разминированию жилых домов, в которые боевики заложили бомбы.
Подземная жизнь ИГ*
В центре Мосула практически в каждом доме есть подвал. Для боевиков это оказалось подспорьем – они прокопали туннели между зданиями и теперь укрываются под землей. Прибегают террористы и к взятию заложников, нередко они удерживали в погребах целые семьи, закладывая на входе взрывчатку.
Но иракские силовики нашли что противопоставить "подземной тактике" ИГ* – вместо штурма подвалов с вооруженными боевиками они просто блокируют район и выжидают.
За последние дни многие террористы сдались армии, не выдержав подземного заточения. "Самая большая группа боевиков сдалась шесть дней назад — 40 боевиков. Есть несколько боевиков, которым не удалось сбежать из города с беженцами – они остаются тут, мы следим за их активностью", — сообщил собеседник агентства.
*Террористическая организация, запрещенная в России