Бразильская полиция рассказала о неонацистах, мечтающих воевать на Украине

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полиция Бразилии расследует деятельность молодых людей, которых могла завербовать международная организация неонацистского толка Misanthropic Division* для отправки на Украину, сообщает Sputnik Бразилия.

Старший комиссар Пауло Сезар Жардим рассказал, что полиция штата Риу-Гранди-ду-Сул уже 15 лет расследует деятельность местных радикалов, которым, по его словам, "ненависть доставляет удовольствие". Он отметил, что первые задержания прошли в 2002 году, а в 2005 году был "зверски убит" молодой человек.

Из разговоров с неонацистами комиссар узнал, что им становится скучно в рамках бразильского движения, которое "ограничивается демонстрацией татуировок и столкновениями с полицией". Они, по его словам одержимы "романтической мечтой о смерти в бою".

"Я задавался вопросом: почему Украина? Как говорили некоторые из них, они хотят стать городскими воинами и мечтают умереть, сражаясь", — отметил он.

В декабре полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул задержала вербовщиков украинского батальона "Азов" и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе.