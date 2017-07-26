Бразильская полиция рассказала о неонацистах, мечтающих воевать на Украине

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Полиция Бразилии расследует деятельность молодых людей, которых могла завербовать международная организация неонацистского толка Misanthropic Division* для отправки на Украину, сообщает Sputnik Бразилия.
Из разговоров с неонацистами комиссар узнал, что им становится скучно в рамках бразильского движения, которое "ограничивается демонстрацией татуировок и столкновениями с полицией". Они, по его словам одержимы "романтической мечтой о смерти в бою".
"Я задавался вопросом: почему Украина? Как говорили некоторые из них, они хотят стать городскими воинами и мечтают умереть, сражаясь", — отметил он.
В декабре полиция бразильского штата Рио-Гранди-ду-Сул задержала вербовщиков украинского батальона "Азов" и местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбассе.