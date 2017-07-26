В МИД Польши назвали сомнения ЕК по судебной реформе необоснованными

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сомнения Еврокомиссии, связанные с проводимой в Польше судебной реформой, необоснованны, заявил замглавы МИД республики Конрад Шиманьский.

"Сомнения ЕК в отношении нового права об устройстве судов необоснованны", — сказал замминистра, которого цитирует агентство PAP.

"Организация системы правосудия принадлежит государствам" — добавил он.

Ранее первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова запустить санкционную процедуру по предотвращению нарушения Польшей законодательства ЕС, как только принятый в стране закон о работе всеобщих судов будет опубликован. Еврокомиссия также предупредила власти Польши, что запустит процедуру лишения страны права голоса в Совете ЕС, если Варшава отстранит или отправит в отставку судей Верховного суда.