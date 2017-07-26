В МИД Франции прокомментировали американский закон о санкциях

ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Французские власти считают не соответствующим нормам международного права экстерриториальный характер нового американского закона о санкциях и намерены обсудить эту ситуацию с Еврокомиссией и партнерами по ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Во вторник палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Законопроект предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Данный законопроект, если будет утвержден, позволит принимать меры против европейских физических и юридических лиц в ситуациях, которые не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам. С этой точки зрения, экстерриториальные пределы данного текста представляются незаконными с точки зрения международного права", — сказала Ромате-Эспань, отметив, что ранее Париж в аналогичных случаях оспаривал подобные законопроекты.

По ее словам, чтобы обезопасить себя от экстерриториального влияния американского или прочих законодательств, необходимо, с одной стороны, работать над адаптацией национального законодательства, с другой — над совершенствованием европейских мер.

"Этот вопрос в любом случае вызывает необходимость дискуссии с институтами, в частности, Еврокомиссией, и нашими партнерами по Европейскому союзу", — заявила представитель МИД.