В МИД Франции прокомментировали американский закон о санкциях

ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Французские власти считают не соответствующим нормам международного права экстерриториальный характер нового американского закона о санкциях и намерены обсудить эту ситуацию с Еврокомиссией и партнерами по ЕС, заявила на брифинге официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.
"Данный законопроект, если будет утвержден, позволит принимать меры против европейских физических и юридических лиц в ситуациях, которые не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам. С этой точки зрения, экстерриториальные пределы данного текста представляются незаконными с точки зрения международного права", — сказала Ромате-Эспань, отметив, что ранее Париж в аналогичных случаях оспаривал подобные законопроекты.
По ее словам, чтобы обезопасить себя от экстерриториального влияния американского или прочих законодательств, необходимо, с одной стороны, работать над адаптацией национального законодательства, с другой — над совершенствованием европейских мер.
"Этот вопрос в любом случае вызывает необходимость дискуссии с институтами, в частности, Еврокомиссией, и нашими партнерами по Европейскому союзу", — заявила представитель МИД.