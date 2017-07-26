Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медобеспечении

СУХУМ, 26 июл — РИА Новости. Абхазский парламент в среду ратифицировал соглашение с РФ о сотрудничестве в обеспечении лекарствами проживающих в республике россиян-льготников, передает агентство Sputnik Абхазия.

За ратификацию документа проголосовали 34 из 35 депутатов парламента.

"Предполагается льготную категорию граждан, инвалидов, в том числе Отечественной войны народа Абхазии, обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Минздрав будет отправлять заявки в Минздрав России, после утверждения Минфин России будет финансировать. У нас до семи тысяч льготников", — сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Соглашение "О сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия", было подписано 22 июня 2017 года Цахнакией и заместителем министра здравоохранения России Дмитрием Костенниковым. Соглашение предусмотрено договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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