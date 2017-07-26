Женщина, летевшая с ребенком на коленях, подаст в суд на United Airlines

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Женщина, летевшая рейсом авиакомпании United Airlines, во время которого ей пришлось держать на коленях своего ребенка из-за нехватки мест в самолете, намерена подать в суд на компанию, пишет издание Huffington Post. © Flickr / Aero Icarus Пассажир подал иск на авиакомпанию United Airlines на миллион долларов

Инцидент произошел в конце июня, когда учительнице с Гавайев Ширли Ямаучи пришлось держать ребенка на коленях 3,5 часа, так как его место было отдано другому пассажиру из-за овербукинга (ситуации, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). При этом, по данным издания, она купила билеты на самолет за три месяца до вылета. Билет же для ее ребенка обошелся практически в тысячу долларов.

Намерение подать иск на компанию женщина объяснила тем, что не хочет повторения подобных ситуаций с другими пассажирами. "United Airlines сообщили, что они изменятся, я хочу это увидеть. Я не хочу, чтобы другие пассажиры подвергались потенциальной опасности", — приводит портал Hawaii News Now ее слова.

"Это небезопасно, неудобно и нечестно", — сообщила она изданию.

После инцидента компания принесла извинения, сообщив, что сотрудники аэропорта некорректно отсканировали посадочный талон мальчика, и в системе не отображалось, что он был зарегистрирован на рейс. Поэтому место отдали другому пассажиру. Тогда компания заявила, что вернет женщине деньги за билет, а также проведет работу со своими сотрудниками, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем.

Представитель United Airlines Мэдди Кинг, комментируя сообщение о возможном иске, сообщила, что компания вернула женщине деньги за билеты, как это и было обещано.

Похожий инцидент с овербукингом произошел на рейсе авиакомпании United Airlines 9 апреля в аэропорту Чикаго. Трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании. Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару, которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности.

После многочисленных скандалов с пассажирами United Airlines объявила об изменении своей политики. В заявлении сообщалось, что авиакомпания обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов. Авиакомпания также увеличила компенсацию пассажирам, добровольно отказавшимся лететь тем или иным рейсом из-за овербукинга, до 10 тысяч долларов. Также компания пообещала уменьшить количество случаев овербукинга и обязала членов экипажа регистрироваться на рейс не позднее чем за час до вылета, а также проходить ежегодные дополнительные тренинги.