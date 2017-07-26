В море у берегов Окинавы произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТОКИО, 26 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в море у берегов Окинавы, сообщила в среду метеослужба Японии.

По ее данным, эпицентр находился около острова Амами в координатах 26,9 градуса северной широты и 130,2 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На близлежащих островах ощущались подземные толчки силой до двух из семи баллов по японской шкале землетрясений. Угроза цунами не объявлялась, данных об ущербе и пострадавших нет.