МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия поставляет оружие афганскому движению "Талибан"*.

Ранее телеканал CNN в одном из своих сюжетов сообщил, что Россия якобы передает вооружение талибам* через Иран и Таджикистан.

"Вряд ли можно всерьез воспринять видеоматериалы, в которых демонстрируется старое стрелковое оружие, установить происхождение которого невозможно. На нем отсутствуют клейма производителя, серийные номера сбиты. Кроме того, показываемые вооружения – типовые. Как известно, подобные образцы производились не только в России, но и в других странах, в том числе восточной Европы, откуда в начале 2000-х годов американцы их массово завозили в Афганистан. Недавно талибы* атаковали базу афганских национальных сил безопасности в провинции Гильменд, используя американские бронемашины Humvee. Какой вывод можно сделать на основании этой информации, используя логику "Си-Эн-Эн"?", — говорится в сообщении МИД, распространенном в среду.

"Как мы неоднократно заявляли, обвинения ряда западных и некоторых вторящих им афганских СМИ относительно якобы имеющей место поддержки со стороны Российской Федерации боевиков Движения талибов* (ДТ) являются беспочвенными", — отмечается в заявлении.

В МИД РФ подчеркнули, что ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не представили свидетельств, которые подтверждали бы эти домыслы.

"Вновь подчеркиваем: Россия не оказывает поддержку ДТ*, а контакты с талибами* поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения", — заявили в МИД.

*террористическая группировка, запрещенная в России