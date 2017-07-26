Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией по совместному ИКЦ

СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии в среду ратифицировали соглашение с Россией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, передает агентство Sputnik Абхазия.

На заседании присутствовали все 35 депутатов. За ратификацию проголосовали 23 парламентария, девять – против, двое воздержались.

Соглашение о порядке формирования и деятельности совместного ИКЦ органов внутренних дел подписали министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия и заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов 18 мая. ИКЦ создается для координации деятельности двух стран по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений и предусмотрен договором между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанным в ноябре 2014 года.

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