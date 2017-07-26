В Вильнюсе нашли останки якобы командующего восстанием 1863 года

ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. Археологи обнаружили в Вильнюсе в горе, на которой находится символ Литвы – башня Гедиминаса, останки, которые могут принадлежать командующему восстанием в 1863 году против Российской Империи Зигмантасу Серакаускасу, сообщила в среду пресс-служба министерства культуры.

"Археологи литовского национального музея, выполняя раскопки на площадке горы Гедиминаса, обнаружили несколько останков. По предварительным данным, одним из погребенных является командующим восстанием против Царской России в 1863 году Зигмантас Серакаускас", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, во время раскопок были обнаружены четыре могилы, в которых были захоронены семь человек. "Большая часть из них захоронены непочтительно, с завязанными за спиной руками, лица залиты известью. Рядом с останками находились детали одежды и личные вещи", — добавили в министерстве.

В пресс-службе утверждают, что один из усопших был закопан в отдельной яме, при нем обнаружена медаль, а на правой руке — золотое кольцо с надписью с внутренней стороны "Зигмунд Аполлония (жена) 11 августа/30 июля 1862".

Ведомство указывает, что, согласно собранным данным, умершие были захоронены во второй половине XIX века, останки принадлежат лицам, приговоренным к смертной казни в 1863-1864 годах в Вильнюсе на Лукишской площади.

Как передает агентство Sputnik Литва , в настоящее время ученые завершили второй этап археологических исследований на горе Гедиминаса. Раскопки проходили на месте бывшей военной крепости XIX века. "Весь антропологический материал передан для дальнейшего изучения в Вильнюсский университет, на кафедру антропологии медицинского факультета", — говорится в сообщении.

Вооруженное восстание против Российской Империи вспыхнуло на территории Царства Польского в январе 1863 года. Оно продолжалось 16 месяцев и носило характер партизанской войны. Волнения охватили территории современных Польши, Белоруссии, Украины и Литвы. В ходе восстания было сформировано мятежное Временное национальное правительство. К 1864 году последние крупные соединения повстанцев были разбиты российскими войсками, восстание было подавлено.