МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Арестован специалист в сфере компьютерных технологий в палате представителей США, который на протяжении долгого времени работал на экс-главу национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, Аван предположительно находился в центре мошеннической схемы, связанной с приобретением IT-оборудования. Также телеканал сообщил, что власти предполагают, что "IT-сотрудники могли разместить информацию палаты представителей негласного характера в сети".
По данным представителя Вассерман-Шульц, Аван был уволен во вторник.
Представители Демократической партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.