МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Арестован специалист в сфере компьютерных технологий в палате представителей США, который на протяжении долгого времени работал на экс-главу национального комитета Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что Имран Аван был арестован по обвинению в банковском мошенничестве в аэропорту штата Виргиния неподалеку от Вашингтона при попытке покинуть страну.

По данным телеканала, Аван предположительно находился в центре мошеннической схемы, связанной с приобретением IT-оборудования. Также телеканал сообщил, что власти предполагают, что "IT-сотрудники могли разместить информацию палаты представителей негласного характера в сети".

По данным представителя Вассерман-Шульц, Аван был уволен во вторник.

Летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0. Хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за выборы на различных уровнях. Сообщалось о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах, о возможной краже хакерами паспортных данных первой леди США Мишель Обамы.

Представители Демократической партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.