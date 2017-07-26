КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с сенатором-республиканцем США от штата Небраска Бенджамином Сассом обсудил предоставление Киеву летальных видов вооружения оборонительного характера, сообщается в среду на официальном сайте украинского дипломатического представительства.

В ведомстве сообщили, что посол Украины проинформировал сенатора о ситуации на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Валерий Чалый обратился к сенатору Сассу, как члену комитета сената по вооруженным силам, с просьбой поддержать принятие сенатом США законодательных решений по усилению американской помощи Украине в сфере обороны и безопасности. При этом было также подчеркнута важность скорейшего предоставления нашей стране летальных вооружений оборонного характера", — говорится в сообщении посольства.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.