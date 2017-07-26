МАДРИД, 26 июл — РИА Новости, Сергей Сарымов. Премьер-министр Испании Мариано Рахой в суде заявил, что ничего не слышал о незаконном финансировании возглавляемой им правящей Народной партии Испании, на котором настаивает следствие.

Рахой, который проходит свидетелем по делу о коррупции в Народной партии, отвечая на вопрос, знал ли он о незаконном финансировании партии, ответил "никогда". Он подчеркнул, что в указанный период "не занимался экономическими вопросами внутри партии".

Премьер заявил, что "никогда не знал" и "никогда не имел никаких отношений" с одним из главных подозреваемых в деле — предпринимателем Франсиско Корреа, который, по мнению следствия, использовал в незаконных схемах свои личные связи, в частности, с бывшим казначеем партии Луисом Барсенасом. Рахой подчеркнул, что был и остается "исключительно политиком".

"В 2004 году Барсенас заявил, что некоторые из провайдеров партии используют название партии. Тогда же я предложил ему, чтобы с этими провайдерами были закончены все отношения", — заявил испанский премьер-министр в суде.

Также Рахой прокомментировал свои отношения с другим подозреваемым в деле — бывшим руководителем регионального отделения Народной партии в провинции Галисия Пабло Креспо. "Мои отношения с Креспо были исключительно в рамках политики и ничего больше", — пояснил он.

Дело Gürthel — одно из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы. В ходе расследования удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии". С 1990 по 2008 годы в партии существовали кроме официальной бухгалтерии несколько счетов, где регистрировались текущие финансовые расходы.

Главным подозреваемым в этом деле выступает бывший казначей партии Луис Барсенас, который в 2013 году был арестован, а позже, в 2015 году, был выпущен под залог. Барсенас в своих показаниях обвинял членов руководства партии в том, что они были в курсе существования "черной кассы" и даже получали из нее вознаграждение. Оппозиция потребовала отставки премьера Мариано Рахоя, а в стране проходили многотысячные митинги протеста.

Рахой все обвинения в свой адрес со стороны Барсенаса отверг и заявил, что "ошибся в этом человеке".