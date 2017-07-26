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В мире

Евросоюз скорректировал обоснование санкций в отношении Ротенберга

Сюжет:
Санкции в отношении России (6164)
12:1826.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фотоФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Евросоюз скорректировал обоснование введения санкций в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, решение совета ЕС опубликовано в среду в официальном журнале Евросоюза.

Флаги Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евросоюз не намерен снимать санкции с Ротенберга, сообщил источник
В новой формулировке обоснований санкций говорится о том, что Ротенберг — "известный российский бизнесмен, который имеет тесные личные связи с президентом (Владимиром) Путиным". В новом обосновании также отмечается, что "с марта 2014 года Ротенберг и его компании получали госконтракты на общую сумму 7 миллиардов долларов". "В 2015 году Ротенберг возглавил ежегодный рейтинг госконтрактов по их стоимости после получения от российского правительства контрактов на сумму 555 миллиардов рублей. Многие из этих контрактов были получены без формальных конкурентных процедур", — отмечается в документе.

В качестве обоснования введения санкций против Ротенберга осталось участие его компании "Стройгазмонтаж" в строительстве моста в Крым, а также в связях с образовательным проектом "Детям России: адрес — Крым", "поддерживающим политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию".

Ротенберг числится в санкционном списке с 30 июля 2014 года. Ему запрещен въезд в Евросоюз, а его активы в ЕС заморожены.

В ноябре 2016 года Трибунал Суда Евросоюза признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

Аркадий Ротенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евросоюз вскоре вычеркнет Ротенберга из санкционного списка, сообщили СМИ
Суд решил, что Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список в период с июля по март 2015 года. В частности, по мнению суда, упоминания о близости бизнесмена к "принимающим решения" российским политикам недостаточно для наложения санкций. Кроме того, госконтракты, отношение к которым имел Ротенберг, были заключены на периоды, предшествовавшие событиям вокруг Украины. Кроме того, по мнению судей, Совет ЕС не смог доказать получение Ротенбергом выгод от российских властей в момент начала украинского конфликта, а также подтвердить заявления о том, что Ротенберг являлся акционером компании "Гипротрансмост".

В марте 2015 года Совет ЕС изменил обоснования включения Ротенберга в санкционный список. В решении о продлении санкций отмечается, что Ротенберг напрямую связан со строительством моста в Крым, "способствуя таким образом его интеграции в Российскую Федерацию, что еще больше подрывает территориальную целостность Украины", а также с образовательным проектом "Детям России: адрес — Крым", "поддерживающим политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию". Эти аргументы Суд ЕС счел обоснованными.

ЕС в марте продлил до 15 сентября 2017 года санкции в отношении "черного списка" физических лиц и организаций России и Украины. В нем значатся, в частности, российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители ополчения. Санкции распространяются на 150 человек и 37 юридических лиц.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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