Евросоюз скорректировал обоснование санкций в отношении Ротенберга

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Евросоюз скорректировал обоснование введения санкций в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, решение совета ЕС опубликовано в среду в официальном журнале Евросоюза.
В качестве обоснования введения санкций против Ротенберга осталось участие его компании "Стройгазмонтаж" в строительстве моста в Крым, а также в связях с образовательным проектом "Детям России: адрес — Крым", "поддерживающим политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию".
Ротенберг числится в санкционном списке с 30 июля 2014 года. Ему запрещен въезд в Евросоюз, а его активы в ЕС заморожены.
В ноябре 2016 года Трибунал Суда Евросоюза признал необоснованными санкции ЕС против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 года по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.
В марте 2015 года Совет ЕС изменил обоснования включения Ротенберга в санкционный список. В решении о продлении санкций отмечается, что Ротенберг напрямую связан со строительством моста в Крым, "способствуя таким образом его интеграции в Российскую Федерацию, что еще больше подрывает территориальную целостность Украины", а также с образовательным проектом "Детям России: адрес — Крым", "поддерживающим политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию". Эти аргументы Суд ЕС счел обоснованными.
ЕС в марте продлил до 15 сентября 2017 года санкции в отношении "черного списка" физических лиц и организаций России и Украины. В нем значатся, в частности, российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители ополчения. Санкции распространяются на 150 человек и 37 юридических лиц.