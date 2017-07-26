Москалькова сообщила, что не получила ответ Киева на обращение по Агееву

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что пока не получила ответ от украинской коллеги Валерии Лутковской на свое обращение по задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву, планирует на днях связаться с ней по телефону и попросить ускорить решение вопроса.

"К сожалению, я пока ответа на этот вопрос не получила и меня это беспокоит. Я планировала буквально на этих днях связаться с ней по телефону и попросить убыстрить решение этого вопроса", — сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос, получен ли ответ от Лутковской и посещала ли украинский омбудсмен Агеева, чтобы проверить условия его содержания.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.